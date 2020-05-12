0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Строительство дорог: в правительстве предлагают изменения в использовании средств

Строительство дорог: в правительстве предлагают изменения в использовании средств

В Министерстве инфраструктуры разработали изменения в законодательство, которые позволят местным органам власти направлять средства полученных субвенций из Государственного бюджета Украины на погашение внешнего кредита, привлеченного для работ на дорогах местного значения.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

“Министерством инфраструктуры Украины уже разработаны соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины». В соответствии с изменениями, местная власть получит возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита, привлеченного для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в размере до 50% вот объема полученной субвенции”, – говорится в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отметила, что эти изменения позволят органам местного самоуправления обеспечить Международным финансовым организациям своевременное и полное погашение выплат по внешним заимствованиям.

Она отметила, что сейчас действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения работ на дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов – исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

«Непрогнозируемость наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны проводить погашение внешнего долга, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс», – отметила замминистра.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.