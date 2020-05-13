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Эксперты спрогнозировали, кто станет первым в мире долларовым триллионером

Эксперты спрогнозировали, кто станет первым в мире долларовым триллионером

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun считают, что основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером.

Об этом сказано в статье на сайте сервиса.

Так, по данным экспертов, состояние американского бизнесмена достигнет отметки в триллион долларов к 2026 году, когда тому исполнится 62 года.

В апреле он оценивался только в около 144 миллиардов долларов. Однако, утверждают эксперты, следует учитывать, что с наступлением коронавирусной пандемии и ростом спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали. Уже в этом году Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Вслед за основателем Amazon аналитики расположили девелопера из Китая Сюй Цзяиня, который, согласно их оценке, станет триллионером через год после Безоса.

На третьем месте оказался основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого может достичь триллиона долларов в 2030 году.

По материалам Корреспондент.net
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