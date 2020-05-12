Италия "вливает" в экономику €55 миллиардов для спасения от коронакризиса

Правительство Италии представило комплексный пакет мер по восстановлению экономики со сметой в 55 миллиардов евро, который поможет преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Fanpage.

“Правительство приняло комплексный пакет мер. Это инструмент для возрождения экономики Италии”, – говорится в сообщении.

Согласно плану правительства, итальянские семьи с низким ежемесячным доходом получат помощь в размере от 400 до 800 евро.

Кроме этого, правительство заморозит корпоративный налог для всех компаний с низким годовым оборотом и предоставит безвозвратную помощь в размере до 40 тысяч евро для малых предприятий.

Пакет также позволит правительству вмешиваться и рекапитализировать сильно пострадавшие от пандемии предприятия.

Правительство Италии также выделило 25,6 млрд евро на расширение существующего пособия по безработице, более 3 млрд евро на систему здравоохранения, 1,4 млрд евро на университеты и научные исследования и более 1 млрд евро на сельскохозяйственную отрасль. Также правительственный план предусматривает поддержку туристической отрасли.