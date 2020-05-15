Карантин подкосил продажи авто на 46%: кто остался в лидерах (инфографика)

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Карантин подкосил продажи авто на 46%. В апреле в Украине зарегистрировали почти 3,7 тыс новых автомобилей. Это на 46% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Об этом пишет сайт по продаже автомобилей RST.ua.
Регионы. Рекордсменом по падению продаж стало Закарпатье. Там количество регистраций новых автомобилей упало на 78%. Менее всего карантин задел Волынь, где падение продаж составило 13%.
Сумма расходов в прошлом месяце составила $120 млн.
Популярной маркой была и остается Renault, которых зарегистрировали 771 авто.
Также в тройку самых продаваемых марок вошли Toyota (428 регистраций) и Kia (259 регистраций).
Модели. Чаще всего украинцы покупали кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны Kia Sportage и Renault Logan.
Цена. Большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс (44%). Еще 28% – автомобили, стоимость которых меньше $17 тыс без учета дополнительного оборудования. Треть всех авто была оборудована дизельными двигателями.
В марте в Украине зарегистрировали 6,1 тыс новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи снизились на 16%.
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