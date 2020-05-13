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Крупнейшие автомобильные рынки Европы

Крупнейшие автомобильные рынки Европы

Составлен рейтинг самых крупных автомобильных рынков Европы по итогам прошлого месяца.

Об этом сообщает Avtoblog.

Больше всего новых авто в апреле реализовано:

  • на территории Германии. В этой стране продали 120 840 легковушек, при этом падение составило 61 процент.
  • Россия – 34 000 проданных машин.
  • во Франции – 20 997 единиц. Уровень падение – 89 процентов.
  • Италия – авторынок снизился на 98 процентов, это не помешало ему занять четвертое место с количеством продаж в 4279 экземпляр.
  • Великобритания с итогом в 4121 реализованное авто и уровнем падения в 97 процентов.

Справка Finance.ua:

  • В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.
По материалам Finance.UA
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