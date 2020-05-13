Крупнейшие автомобильные рынки Европы

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Составлен рейтинг самых крупных автомобильных рынков Европы по итогам прошлого месяца.
Об этом сообщает Avtoblog.
Больше всего новых авто в апреле реализовано:
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