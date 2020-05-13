Глобальные продажи автомобилей упадут на 20% - Moody's

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Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по продажам авто в 2020 году.
Предыдущий прогноз агентства предусматривал падение на уровне 14%, теперь ожидается, что продажи упадут на 20%. В следующем году глобальные продажи автомобилей восстановятся на 11,5% в фоне ожидаемого роста ВВП G20 на 4,8%.
Кроме того, ожидается снижение спроса в Европе на 30%, предыдущий прогноз падения был на уровне 21%. В США продажи автомобилей упадут на 25% в этом году, говорится в обзоре Moody’s.
В то же время прогноз падения для Китая не изменился и остался на уровне 10%, на фоне восстановления спроса после резкого падения в первом квартале. В апреле 2020 года были проданы более 2 млн автомобилей, что на 4,4% больше по сравнению с прошлогодним показателем.
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