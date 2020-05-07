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В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко

В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко

В НАК “Нафтогаз Украины” объяснили сокращение должности и увольнение через два месяца исполнительного директора компании Юрия Витренко.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в рамках трансформации группа “Нафтогаз” оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями.

Как пояснили в “Нафтогазе”, трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

“В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона “Интегрированный газ”, долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы “Нафтогаз”, – сообщили в НАК.

В компании напомнили о назначении исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

Напомним, директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого – борьба с “Газпромом”.

По материалам РБК-Украина
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