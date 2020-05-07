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Министр финансов назвал сумму первого транша МВФ

Министр финансов назвал сумму первого транша МВФ

Украина рассчитывает получить первый транш по программе с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-by до конца мая.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко.

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Министр поблагодарил народным депутатам, которые одобрили банковский закон, открыв путь для подписания соглашения с МВФ.

“Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая. И объем 1,75 млрд долларов”, – сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу Sta-ndby.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) – 1,5 года, EFF (предварительные условия) – 3 года. Объем кредитования не изменится.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

По материалам Корреспондент.net
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