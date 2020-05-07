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Шмыгаль рассказал, когда заработают детские сады

Шмыгаль рассказал, когда заработают детские сады

Детские сады в Украине откроют согласно плану поэтапного выхода из карантина, когда будет возобновлена работа междугородного и пригородного транспорта.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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“Что касается работы садиков, у нас есть план поэтапного выхода из карантина, есть и все расписано, когда заработают дошкольные, учебные заведения и как будет происходить ослабление карантинных условий и переход к адаптивному карантину”, — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что на сегодня действительно есть масса обращений от всех отраслей по поводу послабления определенных ограничений, “но здесь стоит выбор между десятками тысяч людей, которые могут погибнуть из-за коронавируса”.

“Мы должны дотерпеть и еще несколько недель, может месяц, чтобы получить позитивные результаты. Дети являются бессимптомными больными, воспитатели в садиках также имеют право на свою защиту, здоровье и не болеть. Вопрос садиков будет рассматриваться тогда же, когда и вопросы городского и пригородного транспорта”, — резюмировал премьер.

По материалам УНН
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