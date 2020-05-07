Шмыгаль рассчитывает на $10 миллиардов поддержки от международных партнеров

Международные финансовые организации и другие партнеры могут предоставить Украине более $10 млрд – это зависит от результатов переговоров Украины с МВФ.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Переговоры непростые… Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша. Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, успех в переговорах с МВФ повлияет на возможность получения Украиной средств от других партнеров.

В целом Шмыгаль надеется получить более 10 млрд долл. финансовой поддержки для Украины от разных финансовых институций и международных организаций, в том числе МВФ и европейских структур, а также от стран-партнеров.

Получение этого финансирования, по мнению премьер-министра, важно, чтобы в следующем году иметь рост экономики на 7%.

“Чрезвычайно важно двигаться вперед и получать эти средства”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отчитался о средствах, которые уже поступили в Украину.

“Поступили первые средства… Мы получили часть несвязанного финансового кредита от Германии. Общий объем помощи – 1,4 млрд грн в течение последних двух лет. Ожидаем следующие 190 тыс. евро от Германии. Это будет отраслевая поддержка – на борьбу с коронавирусом, в поддержку бизнеса”, – сказал Шмигаль.