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Кличко просит правительство открыть метро с 25 мая

Кличко просит правительство открыть метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

Об этом Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

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«Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так как 22 – это пятница, а затем два выходных), разрешить возобновить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего – пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

«Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. Касаемо идеи спецпропусков для проезда в метрополитене – она ​​абсолютно утопична. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно», – отметил мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Виталий Кличко, будет инфекционный взрыв. И тогда это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям.

По материалам Finance.UA
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