В Эстонии начали строительство стены с Россией

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В Эстонии департамент полиции и пограничной охраны Эстонии и фирмы Merko Ehitus и GRK Infra подписали договор о первом этапе строительства границы с Россией.
Об этом заявил портал телерадиовещания ERR, передает сайт “Сегодня”.
Первый этап будет стоить почти 20 млн евро и содержит создание инфраструктуры на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километра.
“Это именно тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там больше всего нелегально пересекают границу”, – заявил министр внутренних дел Март Хельме. Местами граница проходит по болотистым участкам, где также возведут стену.
“Наши сотрудники и все сотрудники наших субподрядчиков должны будут работать так, чтобы ни в коем случае не заступать на территорию России. Нарушать границу в ходе строительных работ нельзя, поэтому логистических проблем будет достаточно”, – отметил председатель правления Merko Ehitus Eesti AS Иво Волков.
Работы на первом этапе планируется завершить за три года. Одновременно начнется подготовка к обустройству и других участков.
Протяженность сухопутной границы с Россией – 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами.
Будет завершено также строительство забора высотой 2,5 метра длиной около 90 километров. В Эстонии принято решение выделить на обустройство границы 130,5 млн евро.
Между Эстонией и Россией нет договора о границе. Его подписывали дважды, в 2005 и 2014 годах, но он до сих пор не ратифицирован.
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