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В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)

В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)

Правительство Сингапура запускает в местные парки робота-собаку Spot от Boston Dynamics, чтобы он помогал людям соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает CNN.

Четвероногий робот будет патрулировать заданный район и оповещать посетителей о важности социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

Устройство также будет оснащено камерами, которые будут сканировать окрестности и помогать чиновникам оценивать количество людей, собирающихся в парках.

“Эти камеры не смогут отслеживать или распознавать конкретных людей, и никакие личные данные не будут собираться”, – говорится в заявлении правительства.

Пилотный проект запущен в одном парке и будет длиться на протяжении двух недель в непиковые часы. Но если эксперимент будет успешным, его собираются расширить.

Стоит подчеркнуть, что не так давно Сингапур входил в список стран, которые эффективно справлялись с коронавирусом. Но в страну пришла вторая волна. С 17 марта число подтвержденных случаев коронавируса выросло с 266 до 24 671.

По мере ухудшения ситуации правительство Сингапура пытается все чаще применять современные технологии в борьбе с вирусом. Так, еще в марте было запущено приложение для отслеживания контактов с потенциальными инфицированными.

Также робота Spot используют в местном карантинном центре, где он помогает разносить лекарства для пациентов.

По материалам Фокус
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