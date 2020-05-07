Glovo начал работу еще в одном городе

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12 мая сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Кривом Роге. Это уже двадцатый город в Украине, где будет работать сервис, который везет тебе все.
Об этом говорится в сообщении компании.
В зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от Саксаганского водохранилища на севере до железной дороги и улицы Широковской на юге. Действие сервиса на востоке города ограничено Объездной дорогой и простирается до улицы Украинской на западе. Со временем зона покрытия сервиса будет расширяться.
Сегодня жители Кривого Рога также могут воспользоваться преимуществами Glovo.
Чтобы сделать заказ:
Стоимость доставки. Рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния.
Отследить маршрут курьера можно на карте приложении в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним.
Объемы заказа не должны превышать размеры фирменного рюкзака параметрам в 40×40×30 см и вес в 9 кг.
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