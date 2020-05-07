Glovo начал работу еще в одном городе

12 мая сервис быстрой курьерской доставки Glovo начал работу в Кривом Роге. Это уже двадцатый город в Украине, где будет работать сервис, который везет тебе все.

Об этом говорится в сообщении компании.

В зону покрытия сервиса вошла центральная часть города – от Саксаганского водохранилища на севере до железной дороги и улицы Широковской на юге. Действие сервиса на востоке города ограничено Объездной дорогой и простирается до улицы Украинской на западе. Со временем зона покрытия сервиса будет расширяться.

Сегодня жители Кривого Рога также могут воспользоваться преимуществами Glovo.

Чтобы сделать заказ:

необходимо выбрать один из 6 доступных в приложении баблов – «McDonald’s», «Еда», «Супермаркеты», «Здоровье и красота», «Экспресс-курьер» или «Что угодно».

Курьеры Glovo меньше чем за час могут доставить все: от цветов на день рождения до запаса продуктов на неделю, а еще медикаменты и готовые блюда из всех заведений города, которые есть в зоне покрытия сервиса. Кроме заказов из конкретных заведений, с баблом «Экспресс-курьер» можно передать любой предмет в пределах доступа сервиса Glovo.

Стоимость доставки. Рассчитывается автоматически, в зависимости от преодоленного курьером расстояния.

Отследить маршрут курьера можно на карте приложении в реальном времени, а в случае необходимости связаться с ним.

Объемы заказа не должны превышать размеры фирменного рюкзака параметрам в 40×40×30 см и вес в 9 кг.



Справка Finance.ua: