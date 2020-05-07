Представлен смартфон Vivo X50 Lite с пятью камерами

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня X50 Lite под управлением операционной системы FuntouchOS 10 (на базе Android 10), который можно будет приобрести по ориентировочной цене 300 евро.

Новинка снабжена 6,38-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2340 × 1080 точек (формат Full HD+). Фронтальная 16-мегапиксельная камера располагается в небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана.

Основная четверная камера заключена в блок ромбовидной формы. Применены сенсоры с 48 и 8 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных датчика. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея.



Фото: GSMArena

Внутри смартфона бьётся кремниевое «сердце» Snapdragon 665. Это решение объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.



Фото: GSMArena

Аппарат несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптер Bluetooth 5.0, контроллер Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА·ч.

Смартфон Vivo X50 Lite предлагается в двух вариантах цветового исполнения — Nebula Blue (синий) и Jade Black (чёрный).