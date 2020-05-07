0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Представлен смартфон Vivo X50 Lite с пятью камерами

Представлен смартфон Vivo X50 Lite с пятью камерами

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон среднего уровня X50 Lite под управлением операционной системы FuntouchOS 10 (на базе Android 10), который можно будет приобрести по ориентировочной цене 300 евро.

Новинка снабжена 6,38-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2340 × 1080 точек (формат Full HD+). Фронтальная 16-мегапиксельная камера располагается в небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана.

Основная четверная камера заключена в блок ромбовидной формы. Применены сенсоры с 48 и 8 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных датчика. Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея.


Фото: GSMArena

Внутри смартфона бьётся кремниевое «сердце» Snapdragon 665. Это решение объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 610.


Фото: GSMArena

Аппарат несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптер Bluetooth 5.0, контроллер Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА·ч.

Смартфон Vivo X50 Lite предлагается в двух вариантах цветового исполнения — Nebula Blue (синий) и Jade Black (чёрный).

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.