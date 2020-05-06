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Крупнейший суверенный фонд в мире впервые будет продавать свои активы

Крупнейший суверенный фонд в мире впервые будет продавать свои активы

Норвежский государственный пенсионный фонд, который является крупнейшим суверенным фондом в мире, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что дефицит бюджета, по оценкам правительства, составит 201 миллиард крон (20 миллиардов долларов – ред.). Это связано с ограничениями из-за коронавируса и резким падением цен на нефть.

Глобальный правительственный пенсионный фонд был основан в 1990 году, он наполняется за счет доходов от продажи нефти. На данный момент это крупнейший суверенный фонд в мире, стоимость его активов оценивается в триллион долларов.

По материалам Економічна Правда
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