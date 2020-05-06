Крупнейший суверенный фонд в мире впервые будет продавать свои активы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Норвежский государственный пенсионный фонд, который является крупнейшим суверенным фондом в мире, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что дефицит бюджета, по оценкам правительства, составит 201 миллиард крон (20 миллиардов долларов – ред.). Это связано с ограничениями из-за коронавируса и резким падением цен на нефть.
Глобальный правительственный пенсионный фонд был основан в 1990 году, он наполняется за счет доходов от продажи нефти. На данный момент это крупнейший суверенный фонд в мире, стоимость его активов оценивается в триллион долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Вчера, 21:00 - 1544 12
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 4774 6
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2588 6
monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)Вчера, 15:15 - 4564 4
СБУ выявила вмешательства в работу информационных систем НалоговойВчера, 16:44 - 601 3
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары8 ч. назад - 10068 2
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 4774 6
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2588 6
Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)7 ч. назад - 1955
Предоставление «карантинного» отпуска: в Гоструда объяснили нюансы8 ч. назад - 1903
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineПозавчера, 11:15 - 1274 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 918 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 2625 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2108 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1799 3