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Маск рассказал, когда начнет чипировать людей (схема)

Маск рассказал, когда начнет чипировать людей (схема)

Neuralink – компанию, разрабатывающую интерфейс “мозг-машина“, который может однажды восстановить зрение, функциональность конечностей и потерю памяти с помощью имплантации мозгового чипа. Во время интервью подкаста с Джо Роганом он поделился некоторыми подробностями о Neuralink.

По словам Маска, Neuralink может добавить третий уровень цифрового суперинтеллекта в человеческий мозг. Их конечная цель – соединить людей с искусственным интеллектом (ИИ). “В какой-то степени мы уже киборги, – сказал Маск Рогану. – У вас есть телефон, ноутбуки и устройства. Я имею в виду сегодня, если вы не берете с собой свой телефон, это похоже на синдром отсутствия конечностей. Мы уже частично киборги“. С 2016 года компания разрабатывает ультратонкие электроды, которые вставляются в мозг для стимуляции нейронов, нервных клеток.

В настоящее время Neuralink фокусируется на парализованных пациентах с квадриплегией из-за травмы спинного мозга. Во время недавнего подкаста Роган спросил, как Neuralink будет имплантирован в человеческий мозг. Маск ответил: “Мы бы в основном вынули кусок вашего мозга и поместили туда устройство Neuralink … Вы очень осторожно вставляете электродные нити в мозг, а затем сшиваете его. Он будет взаимодействовать с любым участком мозга и может восстановить зрение и функциональность конечностей“

Маск поделился, что просверленное отверстие будет около одного дюйма в диаметре: “…Зашиваем его, и вы даже не узнаете, что это было“. Согласно презентации в 2019 году, компания планирует вживить четыре своих чипа N1 в кору головного мозга. Один чип от соматической сенсорной коры и три чипа от моторных зон. Эти чипы имеют очень маленькие нити, тонкие, как человеческие волосы, которые будут пронизаны в мозг с лазерной точностью, где они могут стимулировать нейроны. Микросхемы также будут подключены к индуктивной катушке, которая подключается к батарее за одним ухом для питания системы.

Окончательная версия устройства Neuralink будет доступна по беспроводной связи через соединение Bluetooth. Предоставление пользователю возможности управлять своим мобильным телефоном или любой компьютерной системой, включая протезы.

По материалам bigmir.net
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