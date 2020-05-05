Банковская система в Украине сверхликвидна - Смолий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банковская система имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ.
Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады.
Читайте также: Нацбанк за год отменил около 40 ограничений на валютные операции
“Банковская система сегодня сверхликвидна – это около 200 млрд грн. Однако если любой банк нуждается в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче”, – сказал Смолий.
“Для того, чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов”, – добавил он.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 7350 23
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 13717 14
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле10 ч. назад - 4972 9
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)8 ч. назад - 3609 5
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ8 ч. назад - 1439 5
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 13717 14
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 7350 23
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле10 ч. назад - 4972 9
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)8 ч. назад - 3609 5
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ8 ч. назад - 1439 5
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 953
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 813 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 2185 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1892 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1715 2