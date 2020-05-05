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Банковская система в Украине сверхликвидна - Смолий

Банковская система в Украине сверхликвидна - Смолий

Банковская система имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады.

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“Банковская система сегодня сверхликвидна – это около 200 млрд грн. Однако если любой банк нуждается в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче”, – сказал Смолий.

“Для того, чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов”, – добавил он.

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По материалам Економічна Правда
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