Министр финансов объяснил причину смены программы МВФ

Международный валютный фонд предложил Украины программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF в связи с ухудшением ситуации в мире. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Министр напомнил, что 7 мая МВФ заявил о том, что в связи с тем, что ситуация в мире ухудшается, “для всех стран мира они не рассматривают возможности программы структурных реформ”.

“Они предлагают программу Stand-by”, – сказал он.

Как отметил Марченко, новая программа более короткая – на 1,5 года, в то время как программа EFF – на три года.

“Сумма средств на 2020 и 2021 год остается неизменной для Украины в размере 5 млрд долларов”, – сказал он.