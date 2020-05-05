Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны”, — сказал Зеленский.

В состав Нацсовета реформ помимо Саакашвили также входят глава Верховной Рады, премьер-министр Украины, первый вице-премьер, вице-премьеры и другие члены Кабинета Министров, которые возглавляют министерства — по согласованию с премьер-министром, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель Офиса президента, а также глава Исполнительного комитета реформ и его заместитель.

Последним был назначен Александр Ольшанский — украинский предприниматель, президент холдинга Internet Invest Group, а также общественный деятель в области информационных технологий.

Кроме того, по согласованию в совет входят глава Нацбанка, главы комитетов Верховной Рады Украины, четыре представителя от общественных объединений.

Согласно положению Нацсовета, глава его исполнительного комитета, в частности, “обеспечивает выполнение задач” комитетом по отдельным направлениям реформ. Также он представляет комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, госорганами, местной властью, партиями и другими организациями. Этим же органам и организациям он “представляет решения Нацсовета реформ”.