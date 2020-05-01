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НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на 0,5 млрд долларов

НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на 0,5 млрд долларов

Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор о проведении валютных операций своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщили в НБУ, это позволит усилить макрофинансовую стабильности в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.

“Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, понесших потери от пандемии и карантина. В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без угрозы для них подвергнуться валютному риску. В то же время покупка валюты Национальным банком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников финансового рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности”, – говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл., а минимальный срок транша – до 3 месяцев с возможностью ролловера.

Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов – на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.

По материалам УНН
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