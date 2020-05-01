НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на 0,5 млрд долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор о проведении валютных операций своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долл.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщили в НБУ, это позволит усилить макрофинансовую стабильности в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.
“Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, понесших потери от пандемии и карантина. В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без угрозы для них подвергнуться валютному риску. В то же время покупка валюты Национальным банком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников финансового рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности”, – говорится в сообщении.
В НБУ добавили, что договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл., а минимальный срок транша – до 3 месяцев с возможностью ролловера.
Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов – на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2591 16
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 8290 9
Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?Вчера, 10:33 - 2558 6
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 5066 6
Курс на диджитализацию: в Минэнерго объяснили предложение майнить криптовалюту на АЭСВчера, 13:03 - 1182 6
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 8290 9
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний8 ч. назад - 4160 1
Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего паденияВчера, 18:10 - 2776 2
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2591 16
Как получить освобождение от арендной платы на время карантина10 ч. назад - 1714
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online6 ч. назад - 398
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 602 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1509
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1570 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1608 2