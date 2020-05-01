Украинским пенсионерам в мае уже выплатили 11,5 млрд грн

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Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Согласно данным фонда:
“Выплата пенсий будет произведена в определенную для каждого пенсионера дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО “Укрпочта”, пенсии доставят почтальоны на дом”, – сообщают в Пенсионном фонде.
Инфографика Пенсионного фонда Украины
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