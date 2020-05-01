Украинским пенсионерам в мае уже выплатили 11,5 млрд грн

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно данным фонда:

на пенсионные выплаты направлено 2,8 миллиарда гривен;

с начала месяца профинансированы пенсии на сумму 11,5 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет произведена в определенную для каждого пенсионера дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО “Укрпочта”, пенсии доставят почтальоны на дом”, – сообщают в Пенсионном фонде.



Инфографика Пенсионного фонда Украины

Справка Finance.ua:

Уже с 1 мая 2020 года в Украине началась индексация пенсий, однако некоторые категории граждан останутся без надбавки.

8,4 млн пенсионеров получат проиндексированные на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.

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