Сильный лидер или западные партнеры: что является основным для успеха реформ (опрос)

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Большинство украинцев считают, что первым условием для успеха в реализации реформ в стране является сильный лидер.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Институт Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, представленные во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможные положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.
За соответствующий вариант ответа проголосовали 41,4% респондентов.
От чего еще зависит успех реформ:
Наименьший процент респондентов (2,5%) считают главным двигателем успеха реформ давление со стороны западных лидеров.
Однако граждане разделились во мнениях о том, каково именно влияние западных партнеров и международных организаций: 33,8% опрошенных считают, что их деятельность является положительной, еще 32% – отрицательной.
По мнению 16% опрошенных, Запад вовсе не влияет на продвижение реформ в Украине.
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