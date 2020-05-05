Сильный лидер или западные партнеры: что является основным для успеха реформ (опрос)

Большинство украинцев считают, что первым условием для успеха в реализации реформ в стране является сильный лидер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Институт Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, представленные во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможные положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.

За соответствующий вариант ответа проголосовали 41,4% респондентов.

От чего еще зависит успех реформ:

соответствующая законодательная база – 34,2%;

политическая воля руководства государства – 33%;

налаженная работа органов власти – 30,9%;

активное гражданское общество – 12,4%;

запрос со стороны общества в целом – 11,9%;

поддержка курса реформ со стороны крупного бизнеса и олигархов – 11%.

Наименьший процент респондентов (2,5%) считают главным двигателем успеха реформ давление со стороны западных лидеров.

Однако граждане разделились во мнениях о том, каково именно влияние западных партнеров и международных организаций: 33,8% опрошенных считают, что их деятельность является положительной, еще 32% – отрицательной.

По мнению 16% опрошенных, Запад вовсе не влияет на продвижение реформ в Украине.