0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

Сильный лидер или западные партнеры: что является основным для успеха реформ (опрос)

Сильный лидер или западные партнеры: что является основным для успеха реформ (опрос)

Большинство украинцев считают, что первым условием для успеха в реализации реформ в стране является сильный лидер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Институт Горшенина и Представительства Фонда им. Фридриха Эберта, представленные во время онлайн-круглого стола “Реформы в Украине: возможные положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина”.

За соответствующий вариант ответа проголосовали 41,4% респондентов.

От чего еще зависит успех реформ:

  • соответствующая законодательная база – 34,2%;
  • политическая воля руководства государства – 33%;
  • налаженная работа органов власти – 30,9%;
  • активное гражданское общество – 12,4%;
  • запрос со стороны общества в целом – 11,9%;
  • поддержка курса реформ со стороны крупного бизнеса и олигархов – 11%.

Наименьший процент респондентов (2,5%) считают главным двигателем успеха реформ давление со стороны западных лидеров.

Однако граждане разделились во мнениях о том, каково именно влияние западных партнеров и международных организаций: 33,8% опрошенных считают, что их деятельность является положительной, еще 32% – отрицательной.

По мнению 16% опрошенных, Запад вовсе не влияет на продвижение реформ в Украине.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.