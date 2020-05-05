"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле

Компании отмечают, что кандидатов стало больше, но уровней Junior и Middle. Те, кого сократили, готовы работать за меньшие деньги.

Об этом говорится в исследовании jobs.dou.ua.

“Кризис в украинском ИТ уже наступил. Количество вакансий уменьшилось, а откликов на позиции по некоторым категориям – резко возросло”, – говорится в сообщении.

Количество вакансий:

в апреле количество опубликованных вакансий уменьшилось на 38% (если смотреть на среднемесячное количество вакансий за последний год);

в прошлом месяце компании опубликовали на портале 2992 вакансии, и это примерно показатели весны 2017 года. Если сравнивать апрель с мартом 2020-го, то проседание было на 20%;

количество вакансий уменьшилось почти во всех категориях;

среди крупных городов наихудшая динамика в Харькове и Львове – снижение на 44% и 40% соответственно. Почти не изменилось количество удаленных вакансий. А в марте их было больше всего за последний год;

существенное уменьшение вакансий привело к увеличению конкуренции среди кандидатов. И если на одну вакансию для специалистов в апреле приходило почти 10 откликов против 7 в марте, то с вакансиями джунов все гораздо хуже. В апреле на одну вакансию с опытом до года поступало почти 38 откликов против 27 в марте 2020-го и 17 в апреле 2019-го;

количество компаний, публиковавших вакансии в апреле, уменьшилось на 366 по сравнению с апрелем 2019-го и 222, если сравнивать с мартом 2020-го.

Кого искали в апреле:

среди новичков больше всего вакансий было в категории Marketing, QA, Sales и PHP ;

среди мидлов, кроме Front-end и QA, в топ по количеству вакансий вышли еще DevOps. И учитывая количество откликов (менее 6 на одну вакансию), эти специалисты сегодня чувствуют себя едва ли не спокойнее остальных;

что касается вакансий с требованием опыта более 5 лет, то в топе были Java, Front-end и .NET.

Справка Finance.ua:

Крупнейшие IT-компании берут новичков преимущественно через собственные курсы и образовательные программы. Среди прочего остается популярным поиск джуниоров по рекомендациям – 39 компаний вспомнили этот канал найма.

В большинстве случаев (56,1% опрошенных) коронакризис никоим образом не повлиял на фиксированную ставку зарплаты или вознаграждения сотрудников.

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