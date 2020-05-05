"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле

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Компании отмечают, что кандидатов стало больше, но уровней Junior и Middle. Те, кого сократили, готовы работать за меньшие деньги.
Об этом говорится в исследовании jobs.dou.ua.
“Кризис в украинском ИТ уже наступил. Количество вакансий уменьшилось, а откликов на позиции по некоторым категориям – резко возросло”, – говорится в сообщении.
Количество вакансий:
Кого искали в апреле:
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