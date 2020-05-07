Samsung в марте продала 230 тыс. единиц Galaxy Z Flip

Новый отчет говорит о том, что южнокорейский технологический гигант продал 230 000 единиц Galaxy Z Flip только в марте.

Весь рынок смартфонов показал спад из-за глобальной пандемии COVID-19. Даже Samsung сократил свои заказы на компоненты смартфонов на 50%. На этом фоне компании каким-то образом удалось продать 230 000 единиц Galaxy Z Flip в марте. Это на 56,1% больше, чем в феврале.

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С другой стороны, продажи Galaxy S20 упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом Galaxy S10. Это подразумевает, что люди готовы покупать современные продукты со складными экранами.

Такие продажи стали возможными благодаря надежности Galaxy Z Flip, так как он использует технологию UTG (ультратонкого стекла). Первый складной смартфон компании Galaxy Fold имел различные проблемы, связанные с повреждениями дисплея, а также он стоит намного дороже.