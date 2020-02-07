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Samsung анонсировал Galaxy Z Flip (фото)

Samsung анонсировал Galaxy Z Flip (фото)

Компания Samsung 11 февраля 2020 года презентовала новые гаджеты.

Как сообщили порталу Finance.ua на презентации, новый гибкий смартфон Galaxy Z Flip имеет смелый и стильный дизайн и создан для тех, кто хочет проявить себя посредством новейших технологий.

Дизайн. Благодаря использованию первого в своем роде гибкого стекла на Galaxy Z Flip, кажется, не действуют законы физики: он оснащен дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и складывается в стильный и компактный форм-фактор, который буквально умещается на ладони. Созданный с использованием инновационного скрытого шарнирного механизма, Galaxy Z Flip дает пользователю новые элегантные способы создания и распространения контента.

Размер. Galaxy Z Flip сворачивается до размера небольшого кошелька и легко помещается в сумочке или кармане. В свернутом виде это стильное компактное устройство, которое помещается на ладони. А в развернутом – площадь экрана увеличивается почти вдвое, демонстрируя потрясающий 6,7-дюймовый дисплей.

Galaxy Z Flip
 
Первый в мире гибкий дисплей из стекла. Galaxy Z Flip имеет гибкий Infinity-O – дисплей, созданный из запатентованного Samsung гибкого сверхтонкого стекла (Ultra Thin Glass, UTG). Благодаря ему дисплей стал еще более тонким, гладким и премиальным как на вид, так и на ощупь. Дисплей имеет центральный вырез и с новым соотношением сторон 21.9 9 вы сможете с еще большим удовольствием просматривать любимый контент.

Механизм складывания. В его основе – двойной шарнирный механизм – небольшой, но изящный элемент, созданный, чтобы каждое складывание было плавным и стабильным. Galaxy Z Flip можно развернуть под разными углами, как экран ноутбука. В механизме складывания воплощена также новая технология защиты от пыли и грязи, запатентованная Samsung. Она использует нейлоновые волокна, созданные методом микронарезания.

Сделать селфи, не держа телефон в руках. Когда Galaxy Z Flip раскладывается, вы можете оставить его развернутым фактически под любым углом и сделать селфи, даже если вы на некотором расстоянии от своего смартфона. Вы сможете захватить больше света или построить самый лучший кадр.

Если устройство положить на стол развернутым под углом 90 градусов, дисплей автоматически разделится на два 4-дюймовых экрана с возможностью просмотра различного контента на каждом из экранов.
 
Камера. Универсальная и инновационная камера обладает расширенными функциями. Теперь пользователи смогут зафиксировать еще больше, от групповых фотографий с использованием таймера до качественной ночной съемки.

Смартфон расширяет возможности создания контента для соцсетей: съемка под любым углом и без использования специальных устройств типа треноги. Неповторимые ночные Hyperlapse-видео или яркие снимки при тусклом освещении в ночном режиме – технология сверхчувствительных датчиков дает возможность обойтись без вспышки.

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По материалам Finance.UA
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