В условиях пандемии в мире утроился интернет-трафик

В условиях мировой пандемии из-за коронавируса – утроился интернет-трафик. Однако в мире до сих пор 3,6 млрд человек не имеют доступа к интернету.

Об этом свидетельствуют данные ООН.

“Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стал еще более очевидным так называемый “цифровой разрыв”. Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету”, – говорится в сообщении.

Профильные эксперты отмечают, что в Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их “невоспетыми героями”.

“Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться”, – отмечают эксперты.

Отмечается, если раньше широкополосная связь зачастую использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.