Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)

Средние цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2020 года составили 28 435 грн/кв.м. По сравнению с мартом средняя стоимость уменьшилась на 1,5%, при показателе уровня погрешности ±2,2%.

Об этом пишет 100realty.

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 13,5%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось:

в Святошинском (на 0,8%),

Печерском (на 1,8%),

Голосеевском (на 3,3%)

и Дарницком (4,5%) районах.

В других административных районах увеличение средневзвешенных цен составило от 0,1% в Деснянском до 3,9% в Соломенском.

Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2020 г. (по районам)

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:

эконом-класс – снижение на 2,3% до 20 023 грн/кв. м;

комфорт-класс – рост на 0,8% до 25 898 грн/кв. м;

бизнес-класс – снижение на 1,5% до 41 228 грн/кв. м;

премиум-класс – снижение на 3,7% до 67 506 грн/кв. м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2020 г. (по классам и количеству комнат)

В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена предложения составила 47 618 грн/кв. м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 688 грн/кв. м.

Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.

Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,4 и составила 24 977 грн/кв. м.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 46%. Доля новостроек бизнес-класса – 27%, эконом-класса – 19% и премиум-класса – 8% от общего количества.

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В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось:

в Голосеевском районе – 17%,

в Печерском и Шевченковском – по 14%,

Дарницком – 13% и Соломенском – 11%.

Меньшая доля новостроек в Подольском – 8%, В Святошинском – 7% Днепровском – 6%, в Оболонском и Деснянском – по 5%.

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