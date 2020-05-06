Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)

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Средние цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2020 года составили 28 435 грн/кв.м. По сравнению с мартом средняя стоимость уменьшилась на 1,5%, при показателе уровня погрешности ±2,2%.
Об этом пишет 100realty.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 13,5%.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось:
В других административных районах увеличение средневзвешенных цен составило от 0,1% в Деснянском до 3,9% в Соломенском.
Средние цены на квартиры в новостройках Киева, апрель 2020 г. (по районам)
По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составило:
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2020 г. (по классам и количеству комнат)
В 20% квартир высшего ценового сегмента средняя цена предложения составила 47 618 грн/кв. м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 688 грн/кв. м.
Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,7.
Медианная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 1,4 и составила 24 977 грн/кв. м.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 46%. Доля новостроек бизнес-класса – 27%, эконом-класса – 19% и премиум-класса – 8% от общего количества.
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В апреле большее количество жилых комплексов предлагалось:
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