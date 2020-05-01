Водителям усложнили процедуру отмены штрафов

Верховный суд Украины вынес решение о наложении взыскания с тех, кто хочет оспорить выписанный ранее протокол за нарушение правил дорожного движения. Постановление вступило в силу с момента его вынесения и действует с конца марта 2020 года.

Как сообщают юристы конторы «Дорожный адвокат», ранее действовало правило, которое было вынесено Верховным судом 13 декабря 2016 года (постановление №21-1410а16). В соответствии с ним любой желающий мог оспорить постановление о выписанном штрафе в суде.

Новое постановление №11-1287апп18 от 18 марта 2020 года значительно усложняет процедуру и потребует от желающего оспорить протокол оплатить 420 грн судебного сбора.

Когда большая часть штрафов, которые оспариваются в суде водителями, составляет 400-600 грн, то нововведение заставит задуматься большинство, стоит ли тратить деньги.

Мои Fiнансы: