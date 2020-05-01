Стало известно, куда пойдут дивиденды Нафтогаза

Средства, полученные от НАК “Нафтогаз Украины”, планируют потратить на проект “Большая стройка” и реконструкцию 210 приемных отделений больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Правительство запускает проект по строительству и реконструкции 210 приемных отделений по всей Украине в размере не менее 6 млрд грн, в частности, за счет средств НАК “Нафтогаз Украины”, – говорится в сообщении.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на реализацию “Большого строительства” только в дорожное строительство заложено более 100 млрд грн. Кроме этого на развитие социальной инфраструктуры предусматривается направить средства ГФРР.