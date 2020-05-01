Экономисты опасаются роста задолженности Пенсионного фонда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн – это на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы. По результатам апреля задолженность фонда перед единым казначейским счетом увеличилась на 3,6 млрд грн.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
“В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн. Это – на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы. А еще это – треть месячных расходов Пенсионного фонда (или 1/12 его годовых расходов). И по результатам месяца смог вернуть только 7,4 млрд грн. По результатам апреля задолженность Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом увеличилась на 3,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Совокупно за четыре месяца 2020 года были предоставлены займы на 36,7 млрд грн, а погашено – около 29,2 млрд грн.
“Таким образом, с начала года фактический дефицит Пенсионного фонда (разрыв между его доходами, включая прямое финансирование из бюджета, и его затратами, – которые фонду приходится финансировать за счет займов единого казначейского счета) составляет уже 7,9 млрд грн. И это – не считая того, что бюджет напрямую должен перечислить в Пенсионный фонд 202 млрд грн (что также является средствами на покрытие дефицита)”, – отметили эксперты.
Они полагают, что это последствия карантинных мероприятий для экономики: объемов ЕСВ недостаточно для осуществления пенсионных выплат.
“Очевидно, здесь “сработали” как прямые освобождения от обязательности уплаты ЕСВ (вроде ФЛП третьей группы за март-апрель), так и общая остановка деятельности многих бизнесов, которые повлекли невыплату заработной платы, а следовательно, отсутствие взносов в Пенсионный фонд”, – пояснили в КШЭ.
В Минфине рассказали о доходах госбюджета и раскрыли, каких налогов собрали больше всего. Оказалось, что доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.
При этом в апреле 2020 года поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1710 26
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 2203 10
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах7 ч. назад - 8894 8
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документ3 ч. назад - 1172 4
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения8 ч. назад - 519 3
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах7 ч. назад - 8894 8
В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч (видео)Вчера, 23:42 - 2057
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1710 26
Минздрав опубликовал правила посещения парков9 ч. назад - 1666 2
Курс наличного доллара6 ч. назад - 1360
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)4 ч. назад - 243
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов8 ч. назад - 657
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 1149 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1469
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2075 4