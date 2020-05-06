Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает

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Эксперты прогнозируют, что цены на моторное топливо в мае будут снижаться, несмотря на то, что уже анонсированы карантинные послабления.
С начала карантина оптовые цены на топливо упали уже на 30%. В рознице цена снизилась также, но не на столько. Это связано в том числе и с тем, что гривна также просела по отношению к доллару, а цены на топливо зависят от валютного курса. Нефть — биржевой товар и торгуется именно в долларе. Плюс, есть временной лаг, когда падение оптовых цен сказывается на цене на стелле. Эксперты ждут, что в мае розница ощутит падение оптовых цен.
“Стоит учитывать, что требуется время для покупки, переработки и доставки сырья на АЗС – этот процесс может занять от месяца до двух. Таким образом, сейчас реализуются объемы, купленные по “старым” ценам, тогда как уже в мае А-95 вполне может подешеветь до 18-20 грн за литр”, – прогнозирует аналитик TeleTrade Сергей Родлер.
По мнению специалистов, цена могла бы упасть и сильнее, но АЗС сдерживаются, так как если они резко обрушат цены, то начнут торговать в убыток. Им приходится стараться сдерживать цены, хотя падение спроса уже привело к падению продаж до 40%.
“Низкие цены выгодны населению, но стоит понимать, что у них есть и свой недостаток – сокращение числа АЗС: многие потеряют работу, а другим, особенно в регионах, придется ездить за топливом дальше привычного. Также есть и более глобальный момент: падение нефтяных цен всегда приводит к дефляции – росту стоимости доллара на валютном рынке. Да и пока неопределенность относительно сырьевого рынка будет сохраняться, инвесторы вряд ли возобновят свою активность в развивающихся странах”, – анализирует Сергей Родлер.
Напомним, что в 2020 году произошло проседание курса гривны по отношению к доллару и заметное удешевление моторного топлива.
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