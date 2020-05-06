0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает

Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает

Эксперты прогнозируют, что цены на моторное топливо в мае будут снижаться, несмотря на то, что уже анонсированы карантинные послабления.

С начала карантина оптовые цены на топливо упали уже на 30%. В рознице цена снизилась также, но не на столько. Это связано в том числе и с тем, что гривна также просела по отношению к доллару, а цены на топливо зависят от валютного курса. Нефть — биржевой товар и торгуется именно в долларе. Плюс, есть временной лаг, когда падение оптовых цен сказывается на цене на стелле. Эксперты ждут, что в мае розница ощутит падение оптовых цен.

“Стоит учитывать, что требуется время для покупки, переработки и доставки сырья на АЗС – этот процесс может занять от месяца до двух. Таким образом, сейчас реализуются объемы, купленные по “старым” ценам, тогда как уже в мае А-95 вполне может подешеветь до 18-20 грн за литр”, – прогнозирует аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По мнению специалистов, цена могла бы упасть и сильнее, но АЗС сдерживаются, так как если они резко обрушат цены, то начнут торговать в убыток. Им приходится стараться сдерживать цены, хотя падение спроса уже привело к падению продаж до 40%.

“Низкие цены выгодны населению, но стоит понимать, что у них есть и свой недостаток – сокращение числа АЗС: многие потеряют работу, а другим, особенно в регионах, придется ездить за топливом дальше привычного. Также есть и более глобальный момент: падение нефтяных цен всегда приводит к дефляции – росту стоимости доллара на валютном рынке. Да и пока неопределенность относительно сырьевого рынка будет сохраняться, инвесторы вряд ли возобновят свою активность в развивающихся странах”, – анализирует Сергей Родлер.

Напомним, что в 2020 году произошло проседание курса гривны по отношению к доллару и заметное удешевление моторного топлива.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.