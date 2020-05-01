Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев - Федоров

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Приложение для документов и государственных услуг “Дія” загрузили уже 3 миллиона раз.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
“3 000 000 установок приложения Дия. Чисто приложения. Не считая авторизованных пользователей портала и субпродуктов. Прошло ровно 3 месяца после старта продукта”, – написал Федоров.
В то же время, по словам министра, в приложении есть ряд проблем. В частности, удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше, по его словам, “на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них”.
Также Федоров проинформировал, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то “не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ”.
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