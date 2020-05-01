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Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев - Федоров

Приложение "Дія" уже установили 3 миллиона украинцев - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Приложение для документов и государственных услуг “Дія” загрузили уже 3 миллиона раз.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“3 000 000 установок приложения Дия. Чисто приложения. Не считая авторизованных пользователей портала и субпродуктов. Прошло ровно 3 месяца после старта продукта”, – написал Федоров.

В то же время, по словам министра, в приложении есть ряд проблем. В частности, удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше, по его словам, “на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них”.

Также Федоров проинформировал, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то “не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ”.

Справка Finance.ua:

  • Также на портале есть услуга по регистрации и оформлению выплат пособий по безработице. Цель дополнительной онлайн-услуги – упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице.
  • Сервис подписания документов электронной подписью теперь доступен на портале “Дія”.
  • В Украине презентовали ID-карту и зарубежный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне “Дія” для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.
  • В Министерстве цифровой трансформации Украины планируют в конце весны или в начале лета запустить электронную цифровую подпись в приложении “Smart ID”.

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По материалам Finance.UA
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