Lufthansa Group отменила большинство рейсов до лета

Авиакомпании Lufthansa Group отменила большинство рейсов до 31 мая из-за продолжающегося действия ограничений на путешествия по всему миру. Регулярные полеты по ограниченному количеству направлений будут выполнять только Lufthansa, Swiss и Eurowings.

Работа Austrian Airlines и Brussels Airlines практически полностью остановлена с марта. Авиакомпании выполняют только единичные рейсы для перевозки грузов или эвакуации граждан стран своей регистрации.

С 18 мая Lufthansa намерена возобновить полеты из Франкфурта в Афины, Порту и Гетеборг. Общее число еженедельных рейсов по среднемагистральным направлениям из Франкфурта и Мюнхена в города Германии и Европы увеличится с нынешних 280 до 330.

Также авиакомпания продолжит выполнять 15 дальнемагистральных рейсов в неделю из Франкфурта в Ньюарк, Чикаго, Сан-Паулу, Бангкок и Токио. Swiss сохранит до конца мая полеты из Цюриха и Женевы в Ньюарк, которые сейчас выполняются три раза в неделю, а также ограниченное число рейсов в города Европы.

Сокращенная маршрутная программа Eurowings включает направления из Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна в города Германии и Европы.