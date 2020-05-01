Минфин США займет рекордные $3 трлн

Министерство финансов США в течение этого квартала, который продлится до 30 июня, планирует занять рекордные $2,99 трлн. Деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с пандемией COVID-19. Во время кризиса 2008 года квартальные заимствования США в июле-сентябре составили $530 млрд. В течение всего прошлого года США заняли на рынке облигаций $1,28 трлн.

В Минфине объяснили, что заимствования необходимы для финансирования инициатив по поддержке работников и бизнеса с помощью прямых платежей и защиты зарплат, передает AP.

Комитет по открытым рынкам ФРС США оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам неизменной – в течение марта она уже была снижена до 0-0,25% годовых.

Экономический кризис привел к стремительному снижению экономической активности и вызвал стремительное сокращение рабочих мест. ФРС в марте дважды пересматривала сокращение ключевых ставок. Кроме того, официальные лица объявили о 10 отдельных программах, направленных на обеспечение ликвидности рынка и получение кредитов предприятиями и потребителями, в которых они нуждаются. Некоторые из этих программ еще не реализованы.