Минфин США займет рекордные $3 трлн

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Министерство финансов США в течение этого квартала, который продлится до 30 июня, планирует занять рекордные $2,99 трлн. Деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с пандемией COVID-19. Во время кризиса 2008 года квартальные заимствования США в июле-сентябре составили $530 млрд. В течение всего прошлого года США заняли на рынке облигаций $1,28 трлн.
В Минфине объяснили, что заимствования необходимы для финансирования инициатив по поддержке работников и бизнеса с помощью прямых платежей и защиты зарплат, передает AP.
Комитет по открытым рынкам ФРС США оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам неизменной – в течение марта она уже была снижена до 0-0,25% годовых.
Экономический кризис привел к стремительному снижению экономической активности и вызвал стремительное сокращение рабочих мест. ФРС в марте дважды пересматривала сокращение ключевых ставок. Кроме того, официальные лица объявили о 10 отдельных программах, направленных на обеспечение ликвидности рынка и получение кредитов предприятиями и потребителями, в которых они нуждаются. Некоторые из этих программ еще не реализованы.
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