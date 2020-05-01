Как налогоплательщику вернуть ошибочно уплаченные средства

В соответствии с Налоговым кодексом (НКУ) ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежного обязательства подлежат возврату плательщику, кроме случаев наличия у плательщика налогового долга.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

Условие для возврата средств: плательщик должен подать заявление о таком возврате в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы.

Заявление в произвольной форме должно содержать направление перечисления средств:

на текущий счет налогоплательщика в учреждении банка;

на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам;

возврат в наличной форме средств по чеку (если налогоплательщик не имеет счета в банке).

Дополнительно к заявлению плательщик может подать копию платежного документа, который зафиксировал ошибочно и/или излишне уплаченный платеж.

Такое заявление можно подать в территориальный орган ГНС в электронной форме:

через личную часть Е-кабинета по идентификатору формы J/F 1302001;

в произвольной форме через меню «Переписка с ГНС» личной части Е-кабинета.

Справка Finance.ua:

В личную часть Е-кабинета войти можно только с использованием электронной цифровой подписи (квалифицированной электронной подписи).