Как налогоплательщику вернуть ошибочно уплаченные средства

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В соответствии с Налоговым кодексом (НКУ) ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежного обязательства подлежат возврату плательщику, кроме случаев наличия у плательщика налогового долга.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.
Условие для возврата средств: плательщик должен подать заявление о таком возврате в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы.
Заявление в произвольной форме должно содержать направление перечисления средств:
Дополнительно к заявлению плательщик может подать копию платежного документа, который зафиксировал ошибочно и/или излишне уплаченный платеж.
Такое заявление можно подать в территориальный орган ГНС в электронной форме:
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