После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройства

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Как только карантин закончится и возобновит работу международный транспорт, Украину ждет новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.
Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
“В связи с карантином массовая трудовая миграция фактически остановилась. Но если сравнивать с тем, сколько граждан выезжали год назад, то это составляет несколько процентов от показателя”, – пишет он.
По его словам, Польша остается наиболее легким вариантом выехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем. Сейчас Польша начала новый этап программы по защите экономики, и почти 670 тыс. предприятий получают кредиты на очень льготных условиях.
“При условии, что эти предприятия проработают как минимум год после получения этого кредита, 75% общей суммы они смогут не возвращать государству”, – сообщил Василий Воскобойник.
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