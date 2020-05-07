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После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройства

После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройства

Как только карантин закончится и возобновит работу международный транспорт, Украину ждет новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.

Такое мнение высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“В связи с карантином массовая трудовая миграция фактически остановилась. Но если сравнивать с тем, сколько граждан выезжали год назад, то это составляет несколько процентов от показателя”, – пишет он.

По его словам, Польша остается наиболее легким вариантом выехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем. Сейчас Польша начала новый этап программы по защите экономики, и почти 670 тыс. предприятий получают кредиты на очень льготных условиях.

“При условии, что эти предприятия проработают как минимум год после получения этого кредита, 75% общей суммы они смогут не возвращать государству”, – сообщил Василий Воскобойник.

Справка Finance.ua:

  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что главным условием для украинцев, которые планируют сезонные заработки в Европе легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев, а также соблюдение социальных гарантий и условий труда.

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По материалам Finance.UA
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