Фонд гарантирования приобрел здание Надра банка в столице

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел на “голландском” аукционе за 306,3 млн грн офисные помещения банка “Надра” по улице Сечевых Стрельцов в Киеве.

Об этом сообщает Prozorro.Продажи.

Отмечается , что Фонд гарантирования приобрел на “голландском” аукционе офисные помещения банка “Надра” общей площадью 11,33 тыс. кв м за 306,3 млн грн. Офисные помещения расположены по ул. Сечевых Стрельцов,17.

Стартовая цена на актив была 530,6 млн грн. В результате аукциона Фонд гарантирования приобрел помещение банка за 306,3 млн грн.

При этом единственным конкурентом Фонда гарантирования на этом аукционе было ЧАО “Житомирский мебельный комбинат”. Оно предложило за офисные помещения банка 301 млн грн.