Сервис доставки Raketa становится платным в некоторых городах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa становятся платными в шести городах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Raketa в FACEBOOK.
“Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Но в связи с очередным переносом срока завершения карантина, растет объем инвестиций, поэтому у нас больше нет возможности предоставлять услуги полностью бесплатно”, – говорится в сообщении.
Где доставка станет платной:
Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает производство электроэнергии10 ч. назад - 1445 13
После снижения в апреле цена на газ для населения самая низкая за последние 4 года - ЗеленскийВчера, 20:08 - 1542 11
Зеленский обещает бизнесу 30 миллиардов дешевых кредитов под 3-5%4 ч. назад - 601 4
В Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами - Кличко8 ч. назад - 1684 3
"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн4 ч. назад - 1277 3
В Европе появится туристический "COVID-паспорт"Вчера, 16:04 - 3234 1
Потребительские кредиты освободят от пени и штрафов до конца июня6 ч. назад - 2639 1
🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог5 ч. назад - 2294 1
В НБУ сообщили, когда украинская экономика испытает самое большое потрясение3 ч. назад - 2209 2
В Киеве могут возникнуть перебои с коммунальными услугами - Кличко8 ч. назад - 1684 3
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1065
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 1669 2
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 4717 11
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 1730
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 2821 1