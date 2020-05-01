Сервис доставки Raketa становится платным в некоторых городах

С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa становятся платными в шести городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Raketa в FACEBOOK.

“Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Но в связи с очередным переносом срока завершения карантина, растет объем инвестиций, поэтому у нас больше нет возможности предоставлять услуги полностью бесплатно”, – говорится в сообщении.

Где доставка станет платной:

Киев;

Вишневое;

Днепр;

Павлоград;

Харьков;

Львов.

Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.

Справка Finance.ua:

Сервис Raketa запустили в ноябре 2019 года в Киеве, а сейчас доставка доступна в 10 городах.

В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тысяч.