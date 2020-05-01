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Сервис доставки Raketa становится платным в некоторых городах

Сервис доставки Raketa становится платным в некоторых городах

С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa становятся платными в шести городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Raketa в FACEBOOK.

“Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Но в связи с очередным переносом срока завершения карантина, растет объем инвестиций, поэтому у нас больше нет возможности предоставлять услуги полностью бесплатно”, – говорится в сообщении.

Где доставка станет платной:

  • Киев;
  • Вишневое;
  • Днепр;
  • Павлоград;
  • Харьков;
  • Львов.

Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Сервис Raketa запустили в ноябре 2019 года в Киеве, а сейчас доставка доступна в 10 городах.
  • В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тысяч.
  • По оценкам исследовательской компании Statista, рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн.
По материалам Finance.UA
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