В Киеве расширили услугу «е-Малыш»

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Отныне жители столицы смогут получить услугу регистрации места проживания ребенка в рамках комплексной услуги е-Малыш.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации
Что это значит: пока продолжается карантин, соответствующее подтверждение о регистрации места проживания ребенка передается на электронный адрес или в виде смс-сообщения. Поэтому родителям не стоит беспокоиться из-за отсутствия бумажного подтверждения регистрации. Соответствующую справку они смогут получить уже после завершения карантина.
Кроме этого, услуга впервые стала доступной во всех отделах ГРАГС города Киева.
На период карантина сервис можно получить в 7 роддомах:
Сервис е-Малыш, запущенный в 2020 году, позволяет получить 10 услуг по 1 заявлению:
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