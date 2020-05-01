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В Киеве расширили услугу «е-Малыш»

В Киеве расширили услугу «е-Малыш»

Отныне жители столицы смогут получить услугу регистрации места проживания ребенка в рамках комплексной услуги е-Малыш.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации

Что это значит: пока продолжается карантин, соответствующее подтверждение о регистрации места проживания ребенка передается на электронный адрес или в виде смс-сообщения. Поэтому родителям не стоит беспокоиться из-за отсутствия бумажного подтверждения регистрации. Соответствующую справку они смогут получить уже после завершения карантина.

Кроме этого, услуга впервые стала доступной во всех отделах ГРАГС города Киева.

На период карантина сервис можно получить в 7 роддомах:

  • Киевский городской родильный дом № 2;
  • Киевский городской родильный дом № 4 (Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины);
  • Киевский городской родильный дом № 5;
  • Государственное учреждение «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им.Академика Е.М. Лукьяновой Национальной академии медицинских наук Украины»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «ИСИДА-IVF»;
  • ООО «Лелека»;
  • КНП Киевского областного совета «Киевский областной перинатальный центр».

Справка Finance.ua:

Сервис е-Малыш, запущенный в 2020 году, позволяет получить 10 услуг по 1 заявлению:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • регистрации места проживания новорожденного;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения новорожденного, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.

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По материалам Finance.UA
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