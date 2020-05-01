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В апреле оптовые цены на дизтопливо снизились на более чем 20%

В апреле оптовые цены на дизтопливо снизились на более чем 20%

Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в апреле упала на 23% – с 16,40 до 12,70 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95”.

Издание пишет, что это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен на ДТ с ноября 2018 года.

Также сообщается, что Кременчугский НПЗ “Укртатнафты” за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.

Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок. В последние дни апреля мировые цены на нефть и топливные котировки в Европе демонстрировали рост из-за ожиданий восстановления спроса.

В течение месяца цены упали до 4,75 грн/л после скачка в сентябре-октябре на фоне перебоев с поставками из Беларуси

По материалам Економічна Правда
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