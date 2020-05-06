Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украину в 2020 году ожидает неурожай, а также повышение цен на хлеб и картофель. Соответствующий прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
“Уже сегодня есть четкое понимание того, что по погодным условиям этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам, урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно”, – отметил Пендзин. Одновременно на урожай овощей, а особенно картофеля, по его словам, повлиял карантин из-за распространения коронавируса.“Мы не посадили овощи борщового набора. 98% картофеля у нас в стране производят сами украинцы. Но если сельские жители смогли посадить свои огороды, то горожане не смогли добраться до своих дачных участков из-за карантина и отсутствия транспорта. Поэтому в этом году картофеля будет меньше, а цена на него возрастет”, – заявил экономист. По его мнению, в 2020 году стоимость продуктов увеличится на 10-15%. Но в то же время он отметил, что это пока предварительные оценки, ведь по состоянию на 2 мая весенне-полевые работы еще не были закончены.
“Хотя мировые цены на продовольствие падают, потому что резко сократился спрос со стороны бизнеса: не работают кафе, рестораны, бары, фастфуды. На мировых рынках сахар и растительное масло подешевели на 12%. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия, и из-за карантина много стран не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх”, – отметил Пендзин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Вчера, 21:00 - 1630 13
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 5207 6
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2740 6
monobank запустил новый сервис накопления «Банка» (видео)Вчера, 15:15 - 4624 4
Выжить на карантине: финансовые советы3 ч. назад - 491 3
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары10 ч. назад - 12825 2
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоВчера, 21:33 - 5207 6
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаВчера, 20:01 - 2740 6
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживает7 ч. назад - 2384 1
Предоставление «карантинного» отпуска: в Гоструда объяснили нюансы9 ч. назад - 2320
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineПозавчера, 11:15 - 1294 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 923 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 2658 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2129 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1806 3