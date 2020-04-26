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В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании

В Офисе президента рассказали подробности о государственной авиакомпании

В Офисе президента подтвердили слова президента Владимира Зеленского о намерении создать государственную авиакомпанию.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, одна из главных целей такого проекта – обеспечить заказами госпредприятие Антонов.

«Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. В любом случае Антонов – это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей», – сказал Тимошенко.

Также в Офисе президента считают национальную авиакомпанию «страховкой» государства на случай экстренных ситуаций.

«Да, есть рынок, есть устоявшиеся авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться – на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается», – отметил Тимошенко.

Заместитель главы ОП добавил, что сейчас идут подсчеты стоимости создания такой компании, а 18 апреля рабочая группа обсудила этот вопрос с Зеленским.

«Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представим саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания», – резюмировал он.

Напомним, в фильме о годе своего президентства Зеленский заявил, что хочет создать государственную авиакомпанию.

«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты, где наши Аны? Мы с ними (ГП Антонов. – Ред.) договариваемся, мы разрабатываем программу и мы это сделаем – мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта», – сказал президент.

По материалам hromadske.tv
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