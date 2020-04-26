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Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом

Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом

В новой патентной заявке Microsoft подробно описан способ использования функций организма, таких как деятельность мозга, для майнинга криптовалюты.

Приложение под названием “Система криптовалюты, использующая данные активности тела” объясняет, как “мозговая волна или тепло тела, излучаемое пользователем, когда пользователь выполняет задачу, предоставляемую поставщиком информационных услуг, такую как просмотр рекламы или использование определенных интернет-услуг, может использоваться в процессе майнинга”.

Отслеживая мозговые волны, когда кто-то просматривает рекламу, Microsoft надеется использовать полученные данные как “доказательство работы”. Это проверка транзакции или завершения задачи в системе блокчейна и способ проверки создания валюты в модели криптовалюты.

“Вместо масштабной вычислительной работы, требуемой некоторыми традиционными криптовалютными системами, данные, сгенерированные на основе активности пользователя, могут быть доказательством работы, и, следовательно, пользователь может бессознательно решить сложную вычислительную проблему”, – продолжает патент.

Чтобы получить доступ к этим данным проверки, пользователь-человек должен иметь датчик, прикрепленный или установленный в его теле. Microsoft предусматривает вознаграждение пользователей за то, что они позволили таким образом контролировать свои тела, выплачивая им криптовалюту за выполнение определенных задач.

Помимо мозговых волн и тепла, в патенте также предлагается использовать “поток биологической жидкости” и “активность и движение органов” для отслеживания ряда задач, включая использование социальных сетей, поисковых систем, электронной почты, посещение веб-сайтов или использование чат-ботов.

Еще неизвестно, что будет с этим патентом; хотя он был опубликован месяц назад. Даже если он будет одобрен, как отмечает The Register, крупные технологические компании преимущественно используют патенты в качестве средства защиты от будущих нарушений авторских прав, а не напрямую превращают их в продукты, поэтому возможно, что это не увидит свет в потребительском пространстве.

По материалам bigmir.net
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