ПФ начал финансирование пенсий на май (инфографика)

29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий мая.

На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен.

Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.

Напомним, повышение пенсий в мае на 11% коснется не всех украинских пенсионеров. В среднем украинцы должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная надбавка составит 100 гривен.

Справка Finance.ua:

С 20 апреля всем украинским пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен, выплачено по 1000 гривен. Среди украинских пенсионеров таких граждан 82,7%.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

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