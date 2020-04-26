Google сделал бесплатным приложение для видеоконференций

Google сделал свою услугу бизнес-видеоконференцсвязи бесплатной для всех пользователей, усилив конкуренцию с Zoom, поскольку люди чаще общаются онлайн во время пандемии.

Google Meet ранее был зарезервирован для подписчиков на премиальные подписки G Suite для предприятий.

“Meet будет доступна всем пользователям по всему миру, чтобы люди во всех сферах жизни могли общаться друг с другом и более эффективно поддерживать связь во время пандемии”, – заявил вице-президент G Suite Хавьер Солтаро.

В Google сообщили, что “вложили годы в создание Meet и надежного решения для видеоконференций, которому доверяют школы, правительства и предприятия по всему миру”.

По словам компании, людям нужно будет использовать или создавать бесплатные учетные записи Google для участия в собраниях, которые будут ограничены 60-минутным временем, которое вступит в силу с конца сентября.

Бесплатный доступ будет постепенно внедряться в ближайшие недели. По данным Google, около шести миллионов предприятий и организаций, от больниц и банков до производственных и складских помещений, использующих G Suite, уже имеют доступ к видеоконференциям Meet.