Строительство дорог обеспечивает работой почти 180 тысяч граждан - Чернышов

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В отрасли дорожного строительства Украины сейчас занято почти 180 тысяч граждан.
Об этом 29 апреля рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
“По нашим расчетам, именно строительство дорог обеспечивает работой около 180 тысяч граждан Украины. Это данные исключительно по строительству дорог. Еще у нас есть строительство социально-экономической инфраструктуры и “Большая стройка” и там мы рассчитываем на обеспечение 80 тысяч рабочих мест”, – сказал Чернышов.
Он добавил, что строительная отрасль косвенно также создает дополнительные рабочие места и в других отраслях. В первую очередь это касается отрасли производства строительных материалов и транспортной отрасли.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство работает над тем, чтобы уже в мае создать для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест.
Программа “Большая стройка” началась 1 марта. Ожидается, что в ее рамках будет отремонтировано 4 тысячи километров дорог государственного значения. Также в этом году в Украине должны построить или реконструировать 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.
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