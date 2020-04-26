ФЛП выделили 1,6 миллиарда помощи на детей

Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Кто получит. ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения и относящиеся к первой, второй группе плательщиков единого налога.

Сегодня на заседании правительства по инициативе Минсоцполитики были выделены из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 средства Минсоцполитики в сумме 1,6 млрд грн.

“Финансовый ресурс уже выделен, осталось только согласовать это решение с бюджетным комитетом Верховной Рады, и я надеюсь, что в ближайшее время эта программа полностью заработает», – отметила Лазебная.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физлицам-предпринимателям ( ФЛП ), которые из-за эпидемии COVID -19 вынуждены прекратить работу – помощь будет направлена на содержание их детей.

Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка.

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