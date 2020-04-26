Правительство выделило 100 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

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Кабинет Министров утвердил выделение 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Соответствующее решение было принято 29 апреля.
“Проект постановления Кабинета Министров о выделении средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Проект разработан во исполнение протокольного решения правительства от 24 апреля, в соответствии с требованиями порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Предлагается выделить на безвозвратной основе МЗ 100 млн грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью 100 млн грн. За счет средств планируется закупить около 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отвечают всем необходимым техническим критериям. Мы рассматриваем сейчас закупку именно у отечественных производителей“, – сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
Он добавил, что была проведена соответствующая экспертиза этих аппаратов ИВЛ на соответствие всем необходимым критериям.
В то же время Степанов отметил, что закупка аппаратов ИВЛ “или других средств защиты будет происходить исключительно в рамках законодательства, через уполномоченные компании, которые должны по закону закупать в том числе и эти вещи”.
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