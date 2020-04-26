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Правительство выделило 100 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 100 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

Кабинет Министров утвердил выделение 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение было принято 29 апреля.

“Проект постановления Кабинета Министров о выделении средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Проект разработан во исполнение протокольного решения правительства от 24 апреля, в соответствии с требованиями порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Предлагается выделить на безвозвратной основе МЗ 100 млн грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью 100 млн грн. За счет средств планируется закупить около 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отвечают всем необходимым техническим критериям. Мы рассматриваем сейчас закупку именно у отечественных производителей“, – сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что была проведена соответствующая экспертиза этих аппаратов ИВЛ на соответствие всем необходимым критериям.

В то же время Степанов отметил, что закупка аппаратов ИВЛ “или других средств защиты будет происходить исключительно в рамках законодательства, через уполномоченные компании, которые должны по закону закупать в том числе и эти вещи”.

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По материалам УКРИНФОРМ
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