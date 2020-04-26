0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1503 0

В Украине разрешили открыть рынки

В Украине разрешили открыть рынки

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность”, — написал Шмыгаль.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Правила разработали Минздрав и Минэкономики, в них речь идет о:

  • наличии регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;
  • допуске работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора);
  • прохождении бесконтактного температурного скрининга;
  • наличии на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
  • количестве посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади;
  • расстоянии между местами продавцов – не меньше трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
  • проведении дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборке и дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствии неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • обеспечении постоянного информирования посетителей относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать;
  • агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактическим мерам противодействия распространению COVID-19 и оперативному устранению нарушений.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.