В Украине разрешили открыть рынки

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность”, — написал Шмыгаль.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Правила разработали Минздрав и Минэкономики, в них речь идет о:

наличии регистрации агропродовольственного рынка как операторов рынка пищевых продуктов;

допуске работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора);

прохождении бесконтактного температурного скрининга;

наличии на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

количестве посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади;

расстоянии между местами продавцов – не меньше трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведении дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборке и дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня;

отсутствии неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечении постоянного информирования посетителей относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать;

агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактическим мерам противодействия распространению COVID -19 и оперативному устранению нарушений.

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